عراقجي: الاتفاق النووي لعام 2015 لم يعد قابلا للإحياء

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن "الاتفاق النووي لعام 2015 لم يعد قابلا للإحياء بشكله الحالي، لكن يمكن الاسترشاد به كنموذج للمفاوضات المستقبلية".



وأشار عراقجي في تصريح اليوم الأحد، إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تقدم بشكل كبير، مؤكدا أن برنامج بلاده "سلمي تماما".

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وقال وزير الخارجية الإيراني "تكتيكنا ونهجنا الحالي هو أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن أولوية طهران هي "إبطال مفعول العقوبات التي يستخدمها العدو ضدنا لتحقيق أهدافه".



وأردف "رفض إيران التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة نابع من تجارب تاريخية، وليس عنادا، وأن أي محادثات مستقبلية ستتطلب تغييرات جوهرية في نهج واشنطن".

RT