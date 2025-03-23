عراقجي: الاتفاق النووي لعام 2015 لم يعد قابلا للإحياء

وأشار عراقجي في تصريح اليوم الأحد، إلى أن البرنامج النووي الإيراني قد تقدم بشكل كبير، مؤكدا أن برنامج بلاده "سلمي تماما".
وقال وزير الخارجية الإيراني "تكتيكنا ونهجنا الحالي هو أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن أولوية طهران هي "إبطال مفعول العقوبات التي يستخدمها العدو ضدنا لتحقيق أهدافه".
وأردف "رفض إيران التفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة نابع من تجارب تاريخية، وليس عنادا، وأن أي محادثات مستقبلية ستتطلب تغييرات جوهرية في نهج واشنطن".
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