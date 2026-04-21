الثلاثاء 2026-04-21 10:34 م

عراقجي: الحصار الأميركي يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
الثلاثاء، 21-04-2026 09:50 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الحصار الأميركي للموانئ الإيرانية "عمل حربي" وبالتالي يمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار.

وأضاف في منشور على منصة إكس الثلاثاء أن "إيران تعرف كيف تحيد القيود وكيف تدافع عن مصالحها وكيف تقاوم البلطجة".

 
 


