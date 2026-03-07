عراقجي: السعودية ملتزمة بعدم السماح باستخدام أراضيها أو مياهها أو مجالها الجوي ضد إيران

وأضاف في مقابلة نقلتها قناته على تطبيق تيليغرام أن المسؤولين السعوديين أكدوا أنهم ملتزمون التزاما كاملا بعدم السماح باستخدام أراضي المملكة أو مياهها الإقليمية أو مجالها الجوي ضد إيران.
