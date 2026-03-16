عراقجي: الضربات الإسرائيلية على مستودعات وقود في طهران تشكل "إبادة بيئية"

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين إن الضربات الإسرائيلية على مستودعات وقود في طهران تشكّل "إبادة بيئية" بسبب المخاطر طويلة الأمد على صحة السكان.





وكتب عراقجي على منصة إكس أن "قصف إسرائيل مستودعات وقود في طهران ينتهك القانون الدولي ويشكّل إبادة بيئية".



وأضاف "يواجه السكان أضرارا طويلة الأمد على صحتهم ورفاههم. قد يكون لتلوث التربة والمياه الجوفية آثار تمتد لأجيال".







