الإثنين 2026-03-16 06:56 م

عراقجي: الضربات الإسرائيلية على مستودعات وقود في طهران تشكل "إبادة بيئية"

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
الإثنين، 16-03-2026 08:22 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين إن الضربات الإسرائيلية على مستودعات وقود في طهران تشكّل "إبادة بيئية" بسبب المخاطر طويلة الأمد على صحة السكان.اضافة اعلان


وكتب عراقجي على منصة إكس أن "قصف إسرائيل مستودعات وقود في طهران ينتهك القانون الدولي ويشكّل إبادة بيئية".

وأضاف "يواجه السكان أضرارا طويلة الأمد على صحتهم ورفاههم. قد يكون لتلوث التربة والمياه الجوفية آثار تمتد لأجيال".
 
 


