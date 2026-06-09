الثلاثاء 2026-06-09 09:55 م

عراقجي: القوات الأجنبية قرب أراضينا معرضة لخطر دائم

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
 
الثلاثاء، 09-06-2026 09:43 م
الوكيل الإخباري-   قال عباس عراقجي إن القوات الأجنبية المتمركزة قرب الأراضي الإيرانية تواجه مخاطر دائمة، سواء نتيجة أخطاء بشرية أو حوادث عرضية أو وقوعها ضمن نطاق تبادل لإطلاق النار.اضافة اعلان


وأضاف أن انسحاب هذه القوات يعد أفضل وسيلة لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها، مؤكداً أن إيران تفضل الدبلوماسية، لكنها "تجيد لغات أخرى أيضاً".

وأشار عراقجي إلى أن مضيق هرمز ليس مياهاً دولية، بل ممراً مائياً مشتركاً بين إيران وسلطنة عُمان، لافتاً إلى أنه يبعد آلاف الأميال عن السواحل الأمريكية.

وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي أو البري أو البحري الإيراني.
 
 


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