عراقجي: القوات الأجنبية قرب أراضينا معرضة لخطر دائم

وأضاف أن انسحاب هذه القوات يعد أفضل وسيلة لتقليل المخاطر التي قد تتعرض لها، مؤكداً أن إيران تفضل الدبلوماسية، لكنها "تجيد لغات أخرى أيضاً".
وأشار عراقجي إلى أن مضيق هرمز ليس مياهاً دولية، بل ممراً مائياً مشتركاً بين إيران وسلطنة عُمان، لافتاً إلى أنه يبعد آلاف الأميال عن السواحل الأمريكية.
وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي انتهاك للمجال الجوي أو البري أو البحري الإيراني.
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