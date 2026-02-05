عراقجي: المحادثات النووية المقررة مع واشنطن ستعقد في مسقط الجمعة

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، أن المحادثات النووية المقررة مع الولايات المتحدة الأميركية ستعقد في مسقط الجمعة صباحا.

