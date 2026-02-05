عراقجي: المحادثات النووية المقررة مع واشنطن ستعقد في مسقط الجمعة

في سياق متصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء إن على المرشد الإيراني علي خامنئي أن يكون "قلقا جدا"، في وقت تعزز الولايات المتحدة حشودها العسكرية في المنطقة.
