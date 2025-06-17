الثلاثاء 2025-06-17 02:29 ص
 

عراقجي: الهجمات الإسرائيلية "توجه ضربة" إلى الدبلوماسية

عراقجي: الهجمات الإسرائيلية "توجه ضربة" إلى الدبلوماسية
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
 
الثلاثاء، 17-06-2025 01:51 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، منتصف ليلة الاثنين الثلاثاء، إنّ الهجمات الإسرائيلية ضد إيران "توجه ضربة" إلى الدبلوماسية، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظرائه الفرنسي والبريطاني والألماني، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.اضافة اعلان


وقال عراقجي خلال اتصال هاتفي مع وزراء خارجية فرنسا جان-نويل بارو وبريطانيا ديفيد لامي وألمانيا يوهان فاديفول والاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إنّ "العدوان الإسرائيلي على إيران في خضم المفاوضات (النووية) مع الولايات المتحدة يوجّه ضربة إلى الدبلوماسية". وهذه الدول الثلاث بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، موقعة للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي.

ونقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي، إن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا حثوا نظيرهم الإيراني على العودة إلى الدبلوماسية والامتناع عن أي تصعيد إقليمي أو نووي.

وقال: "حث الوزراء إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن ودون شروط مسبقة"، مع دعوة إيران إلى تجنب أي تصرف متهور ضد المصالح الغربية.
 
gnews

أحدث الأخبار

الهجمات الإيرانية

عربي ودولي مواقع إسرائيلية: توقع مزيدا من الهجمات الإيرانية خلال الساعات المقبلة

ارشيفية

عربي ودولي وكالة أنباء فارس: دوي عدة انفجارات في حي بيروزي شرقي طهران

ترامب

عربي ودولي مسؤول أميركي: ترامب لن يوقع على بيان لمجموعة السبع يدعو لتهدئة بين إسرائيل وإيران

عراقجي: الهجمات الإسرائيلية "توجه ضربة" إلى الدبلوماسية

عربي ودولي عراقجي: الهجمات الإسرائيلية "توجه ضربة" إلى الدبلوماسية

ترامب

عربي ودولي عاجل ترامب: على الجميع إخلاء طهران فورا

موظفة في هيئة الإذاعة والتلفزيون الايراني

عربي ودولي إيران.. مقتل موظفة بهيئة الإذاعة والتلفزيون بعد هجوم إسرائيل أمس

هيئة البث الإسرائيلية: إصابة عدد من الإسرائيليين خلال الفرار للملاجئ

عربي ودولي هيئة البث الإسرائيلية: إصابة عدد من الإسرائيليين خلال الفرار للملاجئ

قناة إسرائيلية: إطلاق نحو 10 صواريخ من إيران حتى الآن

عربي ودولي قناة إسرائيلية: إطلاق نحو 10 صواريخ من إيران حتى الآن



 
 





الأكثر مشاهدة