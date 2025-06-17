عراقجي: الهجمات الإسرائيلية "توجه ضربة" إلى الدبلوماسية

وقال عراقجي خلال اتصال هاتفي مع وزراء خارجية فرنسا جان-نويل بارو وبريطانيا ديفيد لامي وألمانيا يوهان فاديفول والاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إنّ "العدوان الإسرائيلي على إيران في خضم المفاوضات (النووية) مع الولايات المتحدة يوجّه ضربة إلى الدبلوماسية". وهذه الدول الثلاث بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا، موقعة للاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 مع إيران والذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي.
ونقلت رويترز عن مصدر دبلوماسي فرنسي، إن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا حثوا نظيرهم الإيراني على العودة إلى الدبلوماسية والامتناع عن أي تصعيد إقليمي أو نووي.
وقال: "حث الوزراء إيران على العودة إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن ودون شروط مسبقة"، مع دعوة إيران إلى تجنب أي تصرف متهور ضد المصالح الغربية.
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