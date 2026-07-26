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عراقجي: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية لن يمر دون رد

سفينة في مضيق هرمز
سفينة في مضيق هرمز
 
الأحد، 26-07-2026 07:57 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد، إن الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية "لا يمكن أن يمر دون رد".اضافة اعلان


وأضاف عراقجي على منصة إكس أنه أبلغ بذلك مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وكان عراقجي حذّر الأربعاء الماضي من أن إيران سترد بالمثل على أي قصف تتعرض له بنيتها التحتية، بعدما توعدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بذلك لقاء استهدافها السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز.

وكتب عراقجي على منصة إكس: "عقيدتنا الدفاعية واضحة: العين بالعين. أي اعتداء على إيران، بما في ذلك على بنيتنا التحتية، سيستدعي ردا قويا وحاسما".

وأضاف: "من يساهمون في اعتداء كهذا، أيا كانت المساهمة، سيُعتبرون أهدافا مشروعة كذلك".
 
 


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