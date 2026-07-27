الإثنين 2026-07-27 09:34 ص

عراقجي: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية لن يمر دون رد

عباس عراقجي
عباس عراقجي
 
الإثنين، 27-07-2026 08:38 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد، إن الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية "لا يمكن أن يمر دون رد".

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وذكرت إيران أن الهجوم الذي وقع في بحر قزوين أدى إلى انفجار أودى بحياة بحار وأصاب آخر.


وأضاف عراقجي على منصة إكس أنه أبلغ بذلك مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

 
 


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