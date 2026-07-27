عراقجي: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية لن يمر دون رد

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد، إن الهجوم الأوكراني على سفينة تجارية إيرانية "لا يمكن أن يمر دون رد".

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وذكرت إيران أن الهجوم الذي وقع في بحر قزوين أدى إلى انفجار أودى بحياة بحار وأصاب آخر.