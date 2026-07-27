عراقجي: الهجوم الأوكراني على سفينة إيرانية لن يمر دون رد

وذكرت إيران أن الهجوم الذي وقع في بحر قزوين أدى إلى انفجار أودى بحياة بحار وأصاب آخر.
وأضاف عراقجي على منصة إكس أنه أبلغ بذلك مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
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