الإثنين 2026-01-12 11:10 ص

عراقجي: الوضع في إيران الآن تحت السيطرة الكاملة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
 
الإثنين، 12-01-2026 10:42 ص
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين في تصريحات نقلت عنه عبر الترجمة للإنجليزية إن الموقف في إيران الآن "تحت السيطرة الكاملة" بعد نشوب أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات مطلع الأسبوع.اضافة اعلان


وأضاف عراقجي أن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطهران بالتدخل إذا ما تحولت الاحتجاجات إلى عنف شجع "الإرهابيين" على استهداف المتظاهرين وقوات الأمن لاستدعاء تدخل أجنبي في البلاد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

طائرات مسيرة

عربي ودولي كوريا الجنوبية تفتح تحقيقا عاجلا في اتهامات اختراق طائراتها للأجواء الشمالية

روسيا تكشف عن 490 مليون طن من النفط الجاهز للاستخراج

عربي ودولي روسيا تكشف عن 490 مليون طن من النفط الجاهز للاستخراج

ل

أخبار محلية ماذا يفعل شخص أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر؟.. الإفتاء تجيب

نشامى الأولمبي يطمحون للتأهل عبر بوابة قرغيزستان بكأس آسيا

أخبار محلية نشامى الأولمبي يطمحون للتأهل عبر بوابة قرغيزستان بكأس آسيا

لا

منوعات نهاية مأساوية لحفل زفاف.. انفجار غاز ينهي حياة عروسين وضيوفهما في باكستان - صور

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

عربي ودولي عراقجي: الوضع في إيران الآن تحت السيطرة الكاملة

الأردن يواصل جذب الاستثمارات الأوروبية بالمليارات

اقتصاد محلي الأردن يواصل جذب الاستثمارات الأوروبية بالمليارات

لل

منوعات شاهد لحظة اندلاع حريق في كواليس حفل غولدن غلوب 2026



 






الأكثر مشاهدة