عراقجي: الوضع في إيران الآن تحت السيطرة الكاملة

وأضاف عراقجي أن تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطهران بالتدخل إذا ما تحولت الاحتجاجات إلى عنف شجع "الإرهابيين" على استهداف المتظاهرين وقوات الأمن لاستدعاء تدخل أجنبي في البلاد.
