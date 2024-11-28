 
الخميس 2024-11-28 03:32 ص
 

عراقجي: حزب الله حطم أسطورة إسرائيل التي لا تقهر

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
الخميس، 28-11-2024 02:43 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان حزب الله حطم أسطورة إسرائيل التي لا تقهر وحان الوقت لها أن تقبل الهزيمة في غزة أيضا.

اضافة اعلان


وأضاف ان رغم دعم واشنطن اضطر نتنياهو للتوسل لوقف إطلاق النار بعد خسائره الفادحة في جنوب لبنان.

 
gnews

أحدث الأخبار

الوجهة إلى الجنوب مجددا

عربي ودولي لبنانيون يوثقون استقبال الأسر العائدة لجنوب لبنان

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: حزب الله حطم أسطورة إسرائيل التي لا تقهر

الرئاسة الفلسطينية

عربي ودولي فلسطين: إعلان دستوري يحدد من يتولى رئاسة السلطة لحين إجراء الانتخابات

طوابير السيارات ملأت شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت بعيد بدء سريان الاتفاق

عربي ودولي آلاف النازحين في بيروت يشدون الرحال لديارهم

إسرائيل ولبنان

عربي ودولي إعلام إسرائيلي يتحدث عن بنود سرية باتفاق لبنان

وزارة الشباب

أخبار محلية فعاليتان لتدريب الشباب وتثقيفهم في إربد

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية البيان المشترك للقمة الثلاثية: نرفض دعوات ضم الضفة الغربية ومحاولات تهجير الفلسطينيين

وزارة العدل الإسرائيلية

عربي ودولي إسرائيل: نسعى لتقديم استئناف ضد أوامر الاعتقال



 




الأكثر مشاهدة