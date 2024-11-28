عراقجي: حزب الله حطم أسطورة إسرائيل التي لا تقهر

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ان حزب الله حطم أسطورة إسرائيل التي لا تقهر وحان الوقت لها أن تقبل الهزيمة في غزة أيضا.

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