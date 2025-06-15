عراقجي: رد إيران على إسرائيل يرتكز على الدفاع عن النفس

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إن رد طهران على إسرائيل يرتكز على "الدفاع عن النفس".

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وأضاف عراقجي، أن هجوم إسرائيل على مدينة عسلوية يجعل الصراع يمتد إلى الخليج.



وأشار إلى أن الهجوم الإسرائيلي ما كان ليحدث لولا الضوء الأخضر والدعم الأميركي

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تريد توسيع نطاق الحرب إلا إذا أُجبرت على ذلك.



وأوضح عراقجي أن جولة المحادثات النووية التي كانت مقررة مع أميركا كان من الممكن أن تفتح الطريق أمام اتفاق لكن إسرائيل ضد ذلك، مشيرا إلى أن هجمات إسرائيل استهدفت إفشال المحادثات، معبرا عن أسفه لمشاركة واشنطن في هذا.