عراقجي: رد إيران على استهداف البنية التحتية للطاقة سيكون سريعا وحاسما

الوكيل الإخباري- حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، من أن رد إيران سيكون "سريعا وحاسما" في حال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في إيران، ردا على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمهاجمة محطات الكهرباء الإيرانية.

وقال عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن التهديد بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في إيران يعد مثالا واضحا على "جريمة حرب وإبادة جماعية، وإذا ما نفذ هذا التهديد، فسيكون رد إيران سريعا وحاسما"، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".