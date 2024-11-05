عراقجي: زيلينسكي أقر بنفسه بأن إیران لم تسلم أي صاروخ إلی روسیا

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي اعترف علنا أنه لم يتم تسليم أي صواريخ إيرانية إلى روسيا.



وكتب عراقجي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "لقد استهدف الاتحاد الأوروبي مؤخرا الركاب الإيرانيين وغير الإيرانيين من خلال منع شركات الطيران التابعة لنا من دخول أوروبا".

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وأشار إلى أن "هذا الإجراء استند إلى ادعاء كاذب ولا أساس له من الصحة بشأن قيام إيران بتسليم صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في أوكرانيا"، مضيفا: "الآن زيلينسكي يعترف علنا بأنه لم يتم تسليم أي صواريخ إيرانية إلى روسيا، وحان الوقت للاتحاد الأوروبي لوضع حد لهذه النكتة".