عراقجي: سأزور موسكو وألتقي بالرئيس الروسي الاثنين

وقال عراقجي خلال مؤتمر صحفي في مدينة إسطنبول إن لقاءً مُهما سيجمعه بالرئيس بوتين في موسكو يوم غد 23 يونيو، مشيرا إلى أن الزيارة تأتي في إطار "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين.
وأضاف أن طهران كانت تُطلع الجانب الروسي بانتظام على تفاصيل مفاوضاتها النووية مع واشنطن في الأشهر الماضية.
وأوضح وزير الخارجية الإيراني: "أنا أسافر غدا إلى روسيا، وسأجتمع مع السيد فلاديمير بوتين. هناك شراكة استراتيجية بين البلدين، ونحن ننسق الإجراءات. لطالما كانوا (الجانب الروسي) جزءا من المفاوضات النووية. عندما أجرينا مفاوضات مع الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة، كنا نبلغ أصدقاءنا الروس بانتظام عن سير المفاوضات. سيكون لدينا غدا اجتماع جاد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
وقامت الولايات المتحدة ليلة الأحد بتنفيذ ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران يجب أن توافق على "إنهاء هذه الحرب"، وإلا فإن إيران ستواجه عواقب أكثر خطورة.
من جهتها، طالبت طهران بعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن الدولي.
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