عراقجي: سنحاسب أي أحد يعرف كيف ومتى ستهاجم إسرائيل إيران

وكانت إيران أطلقت في الأول من الشهر الجاري نحو 200 صاروخ باليستي باتجاه إسرائيل، وقالت إن ذلك يأتي انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران في عملية نُسبت إلى إسرائيل، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله مع الجنرال في الحرس الثوري عباس نيلفروشان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي.
ومنذ ذلك الوقت تتوعد إسرائيل بمهاجمة إيران، لكنها لم تقدم على ذلك حتى الآن.
-
أخبار متعلقة
-
مصدر: نتنياهو وزوجته لم يكونا في مقر إقامتهما بقيسارية لحظة الانفجار
-
الهند.. موجة تهديدات بوجود قنابل تجتاح عشرات الرحلات الجوية
-
لبنان: شهيد وجرحى في غارتين إسرائيليتين
-
إعلام عبري يؤكد: هدف المسيرات التي أطلقت من لبنان هو نتنياهو
-
خامنئي: استشهاد السنوار لن يوقف “محور المقاومة” وحماس ستظل حية
-
هجوم بالقنابل يستهدف مقر الحزب الحاكم في اليابان .. واعتقال مشتبه به
-
مكتب نتنياهو يرفض الإفصاح عن مكانه وقت انفجار المسيرة بقيساريا
-
مقررة حقوق الإنسان لحرية الرأي والتعبير: إسرائيل تقتل الصحفيين عمدا لإخفاء الحقائق