عراقجي: طهران ستكون مستعدة للرد مرة أخرى إذا اتخذت واشنطن أي إجراء آخر

وجاء حديث عراقجي عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة العديد في قطر. واستهدفت القوات المسلحة الإيرانية قاعدة العديد بهجوم صاروخي مساء الاثنين ردا على استهداف 3 مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض.
وأضاف الوزير الإيراني عبر تطبيق (تليغرام) أن "هجوم طهران على القاعدة الجوية الأميركية في قطر جاء ردا على العدوان الأمريكي على سيادة إيران وسلامة أراضيها".
وتوالت ردود الفعل العربية والدولية، عقب استهداف إيران قاعدة العديد الجوية.
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