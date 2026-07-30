عراقجي عن حادثة دمياط في مصر: يجب أن نكون يقظين تجاه مخططات إسرائيل

الوكيل الإخباري - أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس، أن "مصر تعد مصر صديقا وشريكا مهما في المنطقة"، وأن " أمنها يشكل أهمية قصوى" بالنسبة للجمهورية الإسلامية.



وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب عراقجي بالعربية: "تُعد مصر صديقا وشريكا مهما في المنطقة، ويُشكل أمنها أهمية قصوى بالنسبة لنا".

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