عراقجي عن حادثة دمياط في مصر: يجب أن نكون يقظين تجاه مخططات إسرائيل

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب عراقجي بالعربية: "تُعد مصر صديقا وشريكا مهما في المنطقة، ويُشكل أمنها أهمية قصوى بالنسبة لنا".
وأضاف عراقجي: "يجب علينا جميعا أن نكون يقظين تجاه المخططات الإسرائيلية وعمليات "العلم الزائف" التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي. إن التهديد واضح، ومشترك، ويخشَى تضامن المسلمين".
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة المصرية صباح اليوم الخميس، أن التحقيقات الأولية حول حادث الحريق الذي أعلن عنه مساء أمس بميناء دمياط،، بينت أنه ناتج عن طائرة مسيرة، مؤكدة مواصلة الجهات المعنية استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي.
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