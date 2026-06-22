عراقجي: كرة القدم والمفاوضات ساحة واحدة للدفاع عن كرامة إيران

وأكد الوزير عراقجي أن تحركات الشعب الإيراني بمختلف مجالاتها تشكل جزءا من نضال أوسع يهدف إلى الدفاع عن شرف وكرامة الأمة الإيرانية.
وكتب عراقجي على منصة "إكس": "من أرض الملعب إلى طاولة المفاوضات إلى ساحة المعركة، كل خطوة نخطوها كإيرانيين هي جزء من كفاح أكبر، ألا وهو الدفاع عن عرض شعبنا العزيز وكرامته".
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