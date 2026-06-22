عراقجي: كرة القدم والمفاوضات ساحة واحدة للدفاع عن كرامة إيران

الوكيل الإخباري- ربط وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بين أداء منتخب بلاده في مونديال 2026 والمفاوضات مع واشنطن، مؤكدا أن كل تحرّك في الملاعب أو وراء طاولة المفاوضات، دفاع عن الكرامة الإيرانية.

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وأكد الوزير عراقجي أن تحركات الشعب الإيراني بمختلف مجالاتها تشكل جزءا من نضال أوسع يهدف إلى الدفاع عن شرف وكرامة الأمة الإيرانية.