عراقجي: كيف يمكن العودة إلى طاولة مفاوضات نسفتها إسرائيل وأمريكا؟

وكتب عراقجي في حسابه عبر منصة "إكس": "كيف يمكن لإيران العودة إلى طاولة المفاوضات التي نسفتها إسرائيل وأمريكا؟".
وأضاف: "في الأسبوع الماضي، عندما كنا نتفاوض مع أمريكا، قررت إسرائيل تدمير الدبلوماسية".
وأردف عراقجي: "هذا الأسبوع، عندما كنا نتحدث مع الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي، قررت أمريكا تدمير تلك الدبلوماسية. ما الذي يمكن استنتاجه من هذا الوضع؟".
واختتم وزير الخارجية منشوره: "من وجهة نظر بريطانيا ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، تكمن المسألة في ضرورة "عودة" إيران إلى طاولة المفاوضات. ولكن كيف يمكن لإيران العودة إلى ما لم تتركه قط، ناهيك عن نسفه؟".
وشنت الولايات المتحدة الأمريكية غارات عنيفة على 3 منشآت نووية إيرانية في أول تدخل عسكري مباشر ومعلن للولايات المتحدة في النزاع العسكري الذي بدأته إسرائيل على إيران يوم 13 يونيو الجاري.
وفي وقت سابق، أكد الوزير عراقجي عقب الغارات الأمريكية أن "الأحداث هذا الصباح شنيعة وستكون لها عواقب وخيمة".
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