الأحد 2025-06-15 11:24 ص
 

عراقجي: لدينا أدلة على ضلوع أميركا في الاعتداءات الإسرائيلية

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
 
الأحد، 15-06-2025 10:43 ص
الوكيل الإخباري- اتهم وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الأحد، الولايات المتحدة بالتورط في الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت نووية إيرانية، مؤكدًا أن لدى طهران "أدلة تثبت ضلوع واشنطن".اضافة اعلان


وقال عراقجي، خلال اجتماع مع السفراء الأجانب المعتمدين لدى طهران، نقله التلفزيون الرسمي، إن "الولايات المتحدة شريكة في هذه الهجمات، ولدينا ما يثبت ذلك"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء الدولية باعتدائها على منشآتنا النووية، والرد عليها حق مشروع بموجب القوانين الدولية".

وأضاف الوزير الإيراني أن "الهجمات الإيرانية ستتواصل"، مؤكدًا أن تل أبيب "ترفض التفاوض والدبلوماسية"، وأن تنفيذ الهجوم بالتزامن مع المفاوضات دليل على معارضتها لأي مسار تفاوضي.

وشدد عراقجي على استعداد بلاده للانخراط في "أي اتفاق يهدف إلى منع امتلاك إيران للسلاح النووي"، لكنه أكد في الوقت نفسه أن طهران "لن تقبل بأي اتفاق هدفه حرمانها من حقوقها النووية المشروعة".

وأكد أن "النظام الإسرائيلي لا يعترف بأي قواعد قانونية دولية"، معربًا عن أسفه لعدم اتخاذ مجلس الأمن الدولي موقفًا حازمًا تجاه الاعتداء.

وحذّر من أن "أي تصعيد عسكري في منطقة شديدة الحساسية قد يؤدي إلى اندلاع صراع عالمي، وهو ما بدأه الكيان الصهيوني منذ يوم أمس".

سكاي نيوز
 
gnews

أحدث الأخبار

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الأمن العام ينعى الرعود وعيال عواد والرواجفة والقطاونة

الأمطار الغزيرة في الكونغو

عربي ودولي مصرع 19 شخصا جراء الأمطار الغزيرة في الكونغو

عتة

منوعات رجل يهاجم مصرفا في تركيا لطلب قرض تحت التهديد - فيديو

شمال شرق إيران، أرشيفية

عربي ودولي الحرس الثوري الإيراني يضرب منشآت وقود الطائرات الإسرائيلية

بلاؤيبلا

منوعات ماذا يحدث لجسم الإنسان عند تحطم الطائرة؟.. و​ هل هناك "مقعد آمن"؟

وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: لدينا أدلة على ضلوع أميركا في الاعتداءات الإسرائيلية

مفاعل نووي إيراني

عربي ودولي تصعيد خطير .. إسرائيل توجّه إنذارًا عاجلًا بإخلاء المنشآت النووية الإيرانية

6ع

منوعات بعد ضربات إيران.. ظهور أجسام مضيئة غامضة في سماء دولة عربية (صور)



 
 





الأكثر مشاهدة