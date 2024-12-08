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عراقجي: لدينا عدة مخاوف حول سوريا

عباس عراقجي
عباس عراقجي
الأحد، 08-12-2024 10:35 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لديها مخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة أو تقسيم سوريا وتحولها لمركز للإرهاب، وفق تعبيره.اضافة اعلان


وزعم أن الفشل في سوريا كان بسبب الجيش السوري الذي لم يصمد، قائلا إن "المقاومة أدت دورها هناك".
 
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