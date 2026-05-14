عراقجي للإمارات: التحالف مع إسرائيل لم يحمكم

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، إن تحالف دولة الإمارات العربية المتحدة مع إسرائيل لم يحمها، داعيا أبو ظبي إلى إعادة النظر في سياستها تجاه طهران.



وقال عراقجي اليوم في اجتماع وزراء خارجية بريكس في نيودلهي، ردا على ما سماها "الادعاءات غير الأساسية لممثل الإمارات": تحالفكم مع الإسرائيليين لم يحْمِكم أيضا، وأعيدوا النظر في سياستكم تجاه إيران".

وأضاف عراقجي: "لم أذكر اسم الإمارات العربية المتحدة في كلمتي، مراعاة للوحدة وفضلت عدم الإشارة إليها. لكن في الواقع يجب أن أقول إن الإمارات كانت متورطة بشكل مباشر في العمل العدواني ضد بلدي. عندما بدأ هذا العدوان، امتنعوا حتى عن إدانته".