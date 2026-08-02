عراقجي: مفاوضات إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز في مراحلها النهائية

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المباحثات مع الجانب العُماني تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة بشأن مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن التفاهم بين البلدين حول مسار جديد لا يعني فتح المضيق أو إغلاقه.
وأضاف أن الهدف من المباحثات يتمثل في التوصل إلى ترتيبات مشتركة تتعلق بالممر الملاحي الحيوي، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة التفاهمات المرتقبة.
وتأتي هذه المفاوضات في إطار التنسيق بين طهران ومسقط بشأن القضايا المرتبطة بمضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل إمدادات الطاقة في العالم.
ويكتسب المضيق أهمية استراتيجية كونه يربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب، وتمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق العالمية.
كما يمثل أمن الملاحة في المضيق عاملا رئيسيًا لاستقرار أسواق الطاقة والتجارة الدولية، في ظل استمرار التوترات الإقليمية والاهتمام الدولي بضمان حرية حركة السفن وتجنب أي اضطرابات قد تؤثر على تدفق الإمدادات.
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