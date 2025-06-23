عراقجي من موسكو: سنجري مناقشات جادة ومهمة مع بوتين

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى موسكو "سنجري مناقشات ومشاورات أكثر جدية مع روسيا".

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وأضاف "في ظل الظروف بالمنطقة من الضروري أن تكون المشاورات مع روسيا أكثر دقة وجدية وتقاربا".