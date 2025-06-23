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عراقجي من موسكو: سنجري مناقشات جادة ومهمة مع بوتين

عراقجي
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
 
الإثنين، 23-06-2025 02:31 ص

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لدى وصوله إلى موسكو "سنجري مناقشات ومشاورات أكثر جدية مع روسيا".

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وأضاف "في ظل الظروف بالمنطقة من الضروري أن تكون المشاورات مع روسيا أكثر دقة وجدية وتقاربا".


وبين "سنجري مناقشات جادة ومهمة مع بوتين وأنا متأكد من أنها ستكون في مصلحة البلدين".

 
gnews

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