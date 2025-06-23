عراقجي من موسكو: سنجري مناقشات جادة ومهمة مع بوتين

وأضاف "في ظل الظروف بالمنطقة من الضروري أن تكون المشاورات مع روسيا أكثر دقة وجدية وتقاربا".
وبين "سنجري مناقشات جادة ومهمة مع بوتين وأنا متأكد من أنها ستكون في مصلحة البلدين".
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