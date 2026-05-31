عراقجي: نتائج المحادثات هي الفيصل بين أميركا وإيران

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إنه لا يمكن الحكم على المحادثات بين واشنطن وطهران إلا بعد التوصل لنتيجة واضحة.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله: "مستمرون في محادثاتنا مع الولايات المتحدة وتبادل الرسائل معها".

وأضاف عراقجي: "لا يمكننا الحكم على المحادثات قبل التوصل إلى نتيجة واضحة".