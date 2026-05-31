الأحد 2026-05-31 10:54 م

عراقجي: نتائج المحادثات هي الفيصل بين أميركا وإيران

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
عباس عراقجي
 
الأحد، 31-05-2026 09:35 م

الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد، إنه لا يمكن الحكم على المحادثات بين واشنطن وطهران إلا بعد التوصل لنتيجة واضحة.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله: "مستمرون في محادثاتنا مع الولايات المتحدة وتبادل الرسائل معها".

اضافة اعلان


وأضاف عراقجي: "لا يمكننا الحكم على المحادثات قبل التوصل إلى نتيجة واضحة".


كما لفت إلى أنه "لا ينبغي أن نولي أي أهمية للتكهنات".

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة

أخبار محلية إربد: "شباب كلنا الأردن" تعلن عن دورة "الوظائف متناهية الصغر"

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,819 شهيدا، و 172,894 مصابين، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول 2023. وأفادت المصادر، بأن مستشفيات

فلسطين شهيدان و 18 مصاباً في غزة

مركز الخدمات الحكومي بمطار الملكة علياء ينجز 2545 معاملة خلال العيد

أخبار محلية مركز الخدمات الحكومي بمطار الملكة علياء ينجز 2545 معاملة خلال العيد

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية الغذاء والدواء تحتفل بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

عربي ودولي عراقجي: نتائج المحادثات هي الفيصل بين أميركا وإيران

الأمن العام: خدمات متكاملة للحجاج العائدين وتسهيل إجراءاتهم عبر المراكز الحدودية

أخبار محلية الأمن العام: خدمات متكاملة للحجاج العائدين وتسهيل إجراءاتهم عبر المراكز الحدودية

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يقول إنه "قلق بشدة من حجم وسرعة" تفشي فيروس إيبولا

عربي ودولي 43 وفاة و263 إصابة بفيروس إيبولا في الكونغو وأوغندا

علم ايران

عربي ودولي إيران تهاجم انفصاليين بشمال العراق



 
 






الأكثر مشاهدة

 