عراقجي: وقف إطلاق النار بين إيران والولايات يشمل لبنان

الإثنين، 01-06-2026 02:47 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، إن وقف إطلاق النار القائم بالفعل بين إيران والولايات المتحدة يشمل بشكل واضح لا لبس فيه جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان.

جاءت تعليقاته بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت، الخاضعة لسيطرة حزب الله.


وكتب عراقجي على منصة إكس "وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة يشمل بشكل لا لبس فيه جميع الجبهات بما فيها لبنان، وأي انتهاك له على جبهة واحدة يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار على جميع الجبهات.


وأضاف، " تتحمل الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية الكاملة عن تبعات أي خرق لهذا الاتفاق".

 
 


