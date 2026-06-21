عراقجي يبحث مع نظيره السويسري تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية

12:13 م

الوكيل الإخباري- بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مع نظيره السويسري إينياتسيو كاسيس، قضايا متعلقة بعملية تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن، وذلك قبيل اجتماع مرتقب مع الولايات المتحدة. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن عراقجي التقى مع كاسيس في بلدة بورغنشتوك السويسرية، التي قدم إليها لإجراء محادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة.





