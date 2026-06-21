عراقجي يبحث مع نظيره السويسري تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن عراقجي التقى مع كاسيس في بلدة بورغنشتوك السويسرية، التي قدم إليها لإجراء محادثات بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة.
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