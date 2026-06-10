عراقجي يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والتركي تداعيات الهجمات الأمريكية على إيران

09:30 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي ناقش هاتفيا مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان والتركي هاكان فيدان التطورات عقب الهجمات الأمريكية على إيران. اضافة اعلان





وقالت الخارجية في بيان إن عراقجي أدان "العدوان العسكري الأمريكي وانتهاك السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإيران، مشددا على "الحق الأصيل والمشروع للقوات المسلحة الإيرانية القوية في الرد بالمثل على هذه الهجمات".





