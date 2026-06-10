عراقجي يبحث هاتفيا مع نظيريه السعودي والتركي تداعيات الهجمات الأمريكية على إيران

وقالت الخارجية في بيان إن عراقجي أدان "العدوان العسكري الأمريكي وانتهاك السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لإيران، مشددا على "الحق الأصيل والمشروع للقوات المسلحة الإيرانية القوية في الرد بالمثل على هذه الهجمات".
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