عراقجي يتعهد بـ"الدفاع عن حقوق" الإيرانيين خلال المباحثات مع الولايات المتحدة

وقال عراقجي: "سنكون في مسقط للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني" معتبرا أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة طهران على خلفية "عدم الامتثال" لالتزاماتها "يزيد من تعقيد النقاشات".
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