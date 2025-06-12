الخميس 2025-06-12 09:35 م
 

عراقجي يتعهد بـ"الدفاع عن حقوق" الإيرانيين خلال المباحثات مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
 
الخميس، 12-06-2025 06:57 م
الوكيل الإخباري-   تعهد وزير الخارجية عباس عراقجي الخميس بـ "الدفاع عن حقوق" الإيرانيين في الجولة المقبلة من المباحثات النووية مع الولايات المتحدة المقررة في مسقط الأحد.اضافة اعلان


وقال عراقجي: "سنكون في مسقط للدفاع عن حقوق الشعب الإيراني" معتبرا أن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدانة طهران على خلفية "عدم الامتثال" لالتزاماتها "يزيد من تعقيد النقاشات".
 
gnews

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