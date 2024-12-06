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عراقجي يتوجه إلى بغداد

عراقجي
عراقجي
الجمعة، 06-12-2024 10:02 ص
الوكيل الإخباري-   قالت الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي توجه إلى بغداد لإجراء مشاورات سياسية بشأن التطورات في سوريا.اضافة اعلان


وتستضيف بغداد اليوم الجمعة اجتماعا ثلاثيا بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيريه السوري والإيراني لبحث التطورات بسوريا، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

ويأتي اجتماع اليوم الجمعة بعد تقدم سريع حققه مقاتلو المعارضة السورية بدأ الأسبوع الماضي بانتزاعهم السيطرة على مدينة حلب في شمال سوريا من الجيش السوري، ثم باستيلائهم على مدينة حماة الخميس.
 
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