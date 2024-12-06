عراقجي يتوجه إلى بغداد

وتستضيف بغداد اليوم الجمعة اجتماعا ثلاثيا بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيريه السوري والإيراني لبحث التطورات بسوريا، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).
ويأتي اجتماع اليوم الجمعة بعد تقدم سريع حققه مقاتلو المعارضة السورية بدأ الأسبوع الماضي بانتزاعهم السيطرة على مدينة حلب في شمال سوريا من الجيش السوري، ثم باستيلائهم على مدينة حماة الخميس.
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