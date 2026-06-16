عراقجي يتوقع بدء المحادثات في شأن الاتفاق النهائي مع واشنطن الجمعة

10:57 ص

الوكيل الإخباري- قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الثلاثاء، إنّ المحادثات مع الولايات المتحدة في شأن اتفاق نهائي مع واشنطن تبدأ الجمعة على الأرجح. اضافة اعلان





وقال عراقجي في اجتماع مع دبلوماسيين أجانب عرضها التلفزيون الرسمي "من المرجّح أن تبدأ يوم الجمعة، وفي مكان سيُحدَّد لاحقا... جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي".





