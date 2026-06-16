عراقجي يتوقع بدء المحادثات في شأن الاتفاق النهائي مع واشنطن الجمعة

وقال عراقجي في اجتماع مع دبلوماسيين أجانب عرضها التلفزيون الرسمي "من المرجّح أن تبدأ يوم الجمعة، وفي مكان سيُحدَّد لاحقا... جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي".
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