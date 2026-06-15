الإثنين 2026-06-15 02:01 م

عراقجي: يجب على إسرائيل وقف هجماتها ضد لبنان

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
عباس عراقجي
 
الإثنين، 15-06-2026 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه من تركيا ومصر والعراق الاثنين ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل كامل.

اضافة اعلان


وأشار، وفقا لحسابه على تيليغرام، إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب.


وتوصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق إطار لإنهاء الحرب بين البلدين، ورفع الحصار الأميركي المفروض على إيران، وإعادة فتح مضيق هرمز.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق النار قبالة سواحل اليمن

عربي ودولي هيئة بحرية بريطانية: سفينة حاويات تعرضت لإطلاق النار قبالة سواحل اليمن

وزارة الإدارة المحلية

أخبار محلية الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من إعفاءات وخصومات "المسقفات" قبل نهاية حزيران

شث5غ

فن ومشاهير 48 ساعة تفصل بين الخطر والتحسن لفنان مشهور

البحرين تصدر أحكاماً بالسجن لمتهمين .. وهذه الأسباب

عربي ودولي البحرين تصدر أحكاماً بالسجن لمتهمين .. وهذه الأسباب

وزارة الداخلية

أخبار محلية تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء

بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية ومساندة مصرية تؤمن المياه العذبة وتدعم صمود أهالي غزة

عربي ودولي بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.. جهود إماراتية ومساندة مصرية تؤمن المياه العذبة وتدعم صمود أهالي غزة

كلية سلاح الجو الملكي وأكاديمية الشرق الأوسط يتفقان لتطوير المسار التدريبي لعلوم الطيران

أخبار الشركات كلية سلاح الجو الملكي وأكاديمية الشرق الأوسط يتفقان لتطوير المسار التدريبي لعلوم الطيران

البرلمان العربي: القرارات الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية جريمة حرب

عربي ودولي البرلمان العربي يرحب بالاتفاق بين أميركا وإيران



 
 






الأكثر مشاهدة

 