عراقجي: يجب على إسرائيل وقف هجماتها ضد لبنان

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه من تركيا ومصر والعراق الاثنين ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان بشكل كامل.

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وأشار، وفقا لحسابه على تيليغرام، إلى أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاق الإطاري لإنهاء الحرب.