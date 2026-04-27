عراقجي يجري محادثات مع بوتين الاثنين

الوكيل الإخباري- يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الاثنين في مدينة سانت بطرسبرغ، في وقت تتعثر فيه محادثات السلام بين إيران والولايات المتحدة.





وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" على تطبيق تليغرام أن عراقجي "وصل فجر الاثنين بهدف لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وإجراء محادثات معه".



وكانت وكالة تاس الروسية للأنباء قد نقلت في وقت سابق عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف تأكيده أن بوتين يعتزم لقاء عراقجي.





