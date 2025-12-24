عراقجي يدعو واشنطن إلى عدم خداع العالم بكلمات عن اليد الممدودة

الوكيل الإخباري- دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الولايات المتحدة إلى عدم خداع العالم بكلمات حول مد "يد الدبلوماسية" إلى إيران.



يوم الثلاثاء الماضي، صرحت مورغان أورتاغوس، نائبة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، بأن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات مباشرة مع إيران، ودعت طهران إلى قبول "يد الدبلوماسية".



وكتب عراقجي على منصة التواصل الاجتماعي X: "مد يد الدبلوماسية لا يعني إرسال القاذفات ثم الإشادة بفشلها باعتباره نجاحا. بدلا من خداع العالم، جربوا الدبلوماسية الحقيقية والصادقة".

في ليلة 13 يونيو، شنت إسرائيل عملية عسكرية ضد إيران، متهمة إياها بتنفيذ برنامج نووي عسكري سري. واستهدفت الغارات الجوية والتخريبية منشآت نووية وتم اغتيال وقتل قادة عسكريين وعلماء فيزياء نووية بارزين وقصف قواعد جوية.



ونفت إيران الاتهامات وردّت بهجمات مماثلة. وتبادل الجانبان الضربات لمدة 12 يوما، وانضمت الولايات المتحدة إلى ذلك، حيث شنت هجوماً منفردا على المنشآت النووية الإيرانية ليلة 22 يونيو. وفي مساء يوم 23 يونيو، شنت إيران ضربات صاروخية على قاعدة العديد التابعة للولايات المتحدة في قطر، مؤكدة أن الجانب الإيراني لا ينوي التصعيد أكثر من ذلك.



وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحقا عن أمله في أن تكون الضربة التي استهدفت القاعدة العسكرية الأمريكية في قطر قد خففت من حدة التوتر لدى إيران، وأن الطريق إلى السلام والوئام في الشرق الأوسط أصبح الآن ممكنا. وأضاف أن إسرائيل وإيران اتفقتا على وقف إطلاق النار، والذي سينهي رسميا الحرب التي استمرت 12 يوما.



وعقب الضربات، أعلنت إيران عزمها على إعادة تأهيل المنشآت المتضررة ومواصلة تطوير صناعتها النووية، بما في ذلك بناء محطات طاقة نووية جديدة في البلاد. كما أوضحت طهران استعدادها لاتخاذ خطوات لبناء الثقة في الصناعة النووية الإيرانية في ضوء المخاوف الغربية بشأن برنامج إيران النووي.