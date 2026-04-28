الثلاثاء 2026-04-28 08:12 ص

عراقجي يشيد بمتانة الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا

عراقجي يشيد بمتانة الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا
فلاديمير بوتين أثناء استقباله عباس عراقجي في سان بطرسبورغ
 
الثلاثاء، 28-04-2026 07:55 ص
الوكيل الإخباري-   أشاد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بلاده بروسيا، معربا عن ترحيبه بدعم موسكو للجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.اضافة اعلان


وكان عراقجي قد وصل -صباح أمس الاثنين- إلى مدينة سان بطرسبورغ شمال غربي روسيا حيث استقبله بوتين، وذلك في إطار جولة خارجية شملت أيضا سلطنة عمان، وباكستان التي تقود الوساطة بين طهران وواشنطن.
 
 


عراقجي يشيد بمتانة الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا

عربي ودولي عراقجي يشيد بمتانة الشراكة الإستراتيجية بين إيران وروسيا

بعد مسيرة امتدت لـ25 عاماً... وفاة فنان عربيّ بشكلٍ مفاجىء

فن ومشاهير وفاة فنان عربي شهير بشكلٍ مفاجىء - صورة

الفنان سيلاوي

فن ومشاهير السيلاوي يعلن انفصاله عن زوجته ويكشف السبب!

الفنان هاني شاكر

فن ومشاهير زوجة الفنان هاني شاكر تحسم الجدل بشأن وفاته!

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

عربي ودولي مصدر أمريكي: قبول ترامب المقترح الإيراني غير مرجَّح

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

علم ايران

عربي ودولي إيران تنشر العدد النهائي لضحايا قصف مدرسة ميناب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي شركات طيران تطالب إدارة ترامب بتعويضات



 
 






