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عراقجي يصل إلى العاصمة السورية

عباس عراقجي
عباس عراقجي
السبت، 05-10-2024 07:57 ص

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي وصل إلى العاصمة السورية دمشق.

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وأضاف المتحدث أن عراقجي سيبحث مع المسؤولين السوريين خلال الزيارة التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.


ويوم أمس الجمعة قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران تقف مع المقاومة بكل ثقلها، وتدعم أي وقف لإطلاق النار في لبنان بشرط أن يشمل قطاع غزة.


جاء ذلك في زيارة أجراها إلى بيروت ليؤكد أن بلاده "كانت ولا تزال داعمة" للبنان وحزب الله.

 
gnews

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