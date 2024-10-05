عراقجي يصل إلى العاصمة السورية

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي وصل إلى العاصمة السورية دمشق.

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وأضاف المتحدث أن عراقجي سيبحث مع المسؤولين السوريين خلال الزيارة التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية.



ويوم أمس الجمعة قال وزير الخارجية الإيراني إن طهران تقف مع المقاومة بكل ثقلها، وتدعم أي وقف لإطلاق النار في لبنان بشرط أن يشمل قطاع غزة.