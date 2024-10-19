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عراقجي يعلق على استشهاد السنوار

عراقجي
عباس عراقجي
السبت، 19-10-2024 08:27 ص

الوكيل الإخباري- صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تعليقا على اغتيال زعيم "حماس" يحيى السنوار، بأنه قاتل بشجاعة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في ساحة المعركة.

وفي تغريدة على منصة "إكس" أرفقها بصورة السنوار قبل استشهاده بلحظات، وأبيات شعرية للشاعر الفلسطيني محمود درويش، قال عراقجي: "يحيى السنوار لم يكن خائفا من الموت، بل كان يبحث عن الشهادة في غزة لقد قاتل بشجاعة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في ساحة المعركة".

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وأشار عراقجي إلى أن "مصير السنوار الذي صورته الصورة الأخيرة بشكل جميل لن يثني أحدا عن مواصلة المعركة، بل سيصبح مصدر إلهام لجميع المقاومين في المنطقة، سواء فلسطينيين وغير فلسطينيين".


وتابع "نحن وعدد لا يحصى من الأشخاص الآخرين حول العالم، نحيي كفاحه المتفاني من أجل حرية الشعب الفلسطيني".

 

RT

 
gnews

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