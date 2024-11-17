عراقجي يعلق على الاتهامات بالتخطيط لاغتيال ترامب

وقال عراقجي خلال مقابلة تلفزيونية مساء أمس السبت، إن "إيران تنتظر من الحكومة الأمريكية الجديدة أن تعلن سياستها وتعين رجالها، وستتخذ القرارات على مستويات عليا فيما يتعلق بكيفية التعامل معها".
وأضاف عراقجي "سنتصرف تجاه الحكومة الأمريكية الجديدة بناء على سياساتها، وما تطبقه في العمل يهمنا. الأشخاص الذين تم تعيينهم الآن يحملون خصائص متطرفة في دعم الكيان الصهيوني".
وكان عراقجي علق على الاتهامات الموجهة للحرس الثوري بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، معتبرا أنها "مسرحية كوميدية رخيصة".
يأتي ذلك في إشارة إلى المؤامرة المزعومة التي قالت واشنطن إنها تحاك بأمر من الحرس الثوري الإيراني لاغتيال ترامب الذي فاز في الانتخابات الرئاسية والذي من المقرر أن يتولى منصبه في يناير.
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