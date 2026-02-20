الجمعة 2026-02-20 06:37 م

عراقجي يعلن أن مسوّدة اتفاق مع الأميركيين ستكون جاهزة خلال يومين أو 3

الجمعة، 20-02-2026 05:17 م
الوكيل الإخباري-   قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إنّ طهران ستكون مستعدة لتقديم مسوَّدة اتفاق للولايات المتحدة خلال أيام، بعد تهديد الرئيس دونالد ترامب بعمل عسكري.اضافة اعلان


وقال عراقجي في مقابلة مع برنامج "مورنينغ جو" على قناة إم إس إن بي سي الأميركية بثت الجمعة:

"الخطوة التالية بالنسبة إليّ هي تقديم مسوّدة لاتفاق ممكن التوصل إليه إلى نظرائي في الولايات المتحدة. أعتقد أنها ستكون جاهزة خلال يومين أو 3 أيام، وبعد المصادقة النهائية من رؤسائي، سيتم تسليمها لستيف ويتكوف".
 
 


