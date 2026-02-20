عراقجي يعلن أن مسوّدة اتفاق مع الأميركيين ستكون جاهزة خلال يومين أو 3

وقال عراقجي في مقابلة مع برنامج "مورنينغ جو" على قناة إم إس إن بي سي الأميركية بثت الجمعة:
"الخطوة التالية بالنسبة إليّ هي تقديم مسوّدة لاتفاق ممكن التوصل إليه إلى نظرائي في الولايات المتحدة. أعتقد أنها ستكون جاهزة خلال يومين أو 3 أيام، وبعد المصادقة النهائية من رؤسائي، سيتم تسليمها لستيف ويتكوف".
