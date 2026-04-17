عراقجي يعلن فتح مضيق هرمز كليًا خلال فترة وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحًا كليًا أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان.

