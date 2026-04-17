عراقجي يعلن فتح مضيق هرمز كليًا خلال فترة وقف إطلاق النار

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
 
الجمعة، 17-04-2026 04:25 م

الوكيل الإخباري-    أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الجمعة، أن مضيق هرمز بات مفتوحًا كليًا أمام جميع السفن التجارية طوال الفترة المتبقية من وقف إطلاق النار، وذلك تماشيًا مع وقف إطلاق النار في لبنان.

وبحسب وكالة "رويترز" قال عراقجي في منشور على منصة إكس أن مرور السفن عبر المضيق سيكون عبر الطريق المنسق كما أعلنته بالفعل منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية.

 
 


العيسوي: علمُ الأردن يجسد مسيرة وطنٍ ثابتة ومواقفَ لا تتبدل وارتباطاً راسخاً بقضايا الأمة

أخبار محلية العيسوي: علمُ الأردن يجسد مسيرة وطنٍ ثابتة ومواقفَ لا تتبدل وارتباطاً راسخاً بقضايا الأمة

من الميدان إلى المنصات الرقمية شباب كلنا الأردن يحتفون براية الوطن

أخبار محلية من الميدان إلى المنصات الرقمية شباب كلنا الأردن يحتفون براية الوطن

"صبّار وعَلم".. بلدية الهاشمية الجديدة تبتكر رمزًا وطنيًا للصمود والانتماء

أخبار محلية "صبّار وعَلم".. بلدية الهاشمية الجديدة تبتكر رمزًا وطنيًا للصمود والانتماء

انطلاق برنامج الإرشاد والتدريب المهني في الشونة الشمالية

أخبار محلية انطلاق برنامج الإرشاد والتدريب المهني في الشونة الشمالية

وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع ممثلي القطاع السياحي في العقبة

أخبار محلية وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعاً مع ممثلي القطاع السياحي في العقبة

علم الأردن

أخبار محلية اتحاد الكتّاب والأدباء يحتفي بيوم العلم بمشاركة عربية

مديرية شباب العقبة تحتفي بيوم العلم الأردني

أخبار محلية مديرية شباب العقبة تحتفي بيوم العلم الأردني

