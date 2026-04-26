عراقجي يغادر إسلام أباد متوجها إلى موسكو

وكان عراقجي عاد الأحد إلى باكستان التي تقود جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، بعدما توجّه إلى مسقط ضمن جولة يعرض خلالها المستجدات المتعلقة بالمحادثات مع الولايات المتحدة.
وجاءت زيارته الثانية إلى إسلام أباد خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، غداة إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة كان يتوقع أن يجريها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك في ظل عدم تحقيق اختراق ينهي الحرب التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 شباط.
-
أخبار متعلقة
-
قصر بكنغهام: زيارة الملك تشارلز إلى الولايات المتحدة ستجري كما هو مقرر
-
ترامب: حادثة إطلاق النار تثبت الحاجة إلى قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض
-
ترامب: حرب إيران ستنتهي قريبا
-
مصر: إيقاف العمل بقرار غلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم الساعة 11 مساء
-
ترامب: أجري "محادثات جيدة" مع بوتين وزيلينسكي لإنهاء الحرب
-
جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر بإخلاء 7 قرى لبنانية شمال الليطاني
-
الصحة اللبنانية: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي يتجاوز 2500 شهيد
-
عراقجي يعود إلى إسلام أباد آتيا من مسقط