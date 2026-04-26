عراقجي يغادر إسلام أباد متوجها إلى موسكو

الوكيل الإخباري- غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إسلام أباد الأحد متوجها إلى موسكو، بحسب ما أعلنت وزارته، في وقت أفاد سفير بلاده في روسيا كاظم جلالي بأنّه سيلتقي الرئيس فلاديمير بوتين.

وكان عراقجي عاد الأحد إلى باكستان التي تقود جهود الوساطة بين طهران وواشنطن، بعدما توجّه إلى مسقط ضمن جولة يعرض خلالها المستجدات المتعلقة بالمحادثات مع الولايات المتحدة.



وجاءت زيارته الثانية إلى إسلام أباد خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، غداة إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة كان يتوقع أن يجريها مبعوثاه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وذلك في ظل عدم تحقيق اختراق ينهي الحرب التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 شباط.