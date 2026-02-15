عراقجي يغادر إلى جنيف للجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة

وقالت الوزارة في بيان إن عراقجي "غادر طهران إلى جنيف مساء الأحد على رأس وفد دبلوماسي وتقني لإجراء الجولة الثانية من المباحثات النووية وعقد سلسلة من المشاورات الدبلوماسية"، موضحة أن هذه المباحثات "غير المباشرة" ستعقد الثلاثاء بوساطة سلطنة عُمان.
