عراقجي يغادر إلى جنيف للجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد إلى سويسرا للجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة، وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية.

