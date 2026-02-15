الأحد 2026-02-15 11:25 م

عراقجي يغادر إلى جنيف للجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
عباس عراقجي
 
الأحد، 15-02-2026 10:37 م

الوكيل الإخباري-   غادر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأحد إلى سويسرا للجولة الثانية من المباحثات مع الولايات المتحدة، وفق ما أفادت الخارجية الإيرانية.

وقالت الوزارة في بيان إن عراقجي "غادر طهران إلى جنيف مساء الأحد على رأس وفد دبلوماسي وتقني لإجراء الجولة الثانية من المباحثات النووية وعقد سلسلة من المشاورات الدبلوماسية"، موضحة أن هذه المباحثات "غير المباشرة" ستعقد الثلاثاء بوساطة سلطنة عُمان.

 

 
 


