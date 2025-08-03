الأحد 2025-08-03 02:45 م
 

عراقجي يكشف عن مصير اليورانيوم المخصب بعد القصف الأمريكي في يونيو الماضي

وعند سؤاله عمّا إذا جرى نقل المواد النووية قبل الهجوم، أضاف عراقجي: "أرسلت رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وقلت إننا ربما نتخذ تدابير لحماية المواد، لكن لم أقل إننا
ارشيفية
 
الأحد، 03-08-2025 08:35 ص

الوكيل الإخباري-  أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مصير اليورانيوم المُخصَّب بنسبة 60% لا يزال غير محسوم، وأنه كان مخزَّنًا في مواقع تعرّضت للقصف الأمريكي.اضافة اعلان


قال الوزير عراقجي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فايننشال تايمز" إن تقييم الأضرار جراء القصف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية في يونيو الماضي "لا يزال جاريًا"، مبيِّنًا أن الوصول إلى بعض المواقع المتضررة "صعب للغاية"، ما يترك مصير أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم في دائرة الغموض.

وعند سؤاله عمّا إذا جرى نقل المواد النووية قبل الهجوم، أضاف عراقجي: "أرسلت رسالة إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وقلت إننا ربما نتخذ تدابير لحماية المواد، لكن لم أقل إننا نقلناها فعلاً".

ولفت إلى أن اليورانيوم "ربما يكون قد تضرر أو دُمِّر جزئيًّا، لكن التقييم النهائي لم يُنجز بعد".

 
 
gnews

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