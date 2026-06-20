عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران لبحث ملفات إقليمية حساسة

وأضاف بقائي أن زيارة نقوي تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إسلام آباد فيما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.
وتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران السبت لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وذكرت إرنا أن نقوي سيناقش خلال زيارته سير المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
فيما أفادت وسائل إعلام أميركية بأنّ المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في طريقه إلى سويسرا للمشاركة في محادثات مع إيران، بعد تأجيل المفاوضات بين واشنطن وطهران.
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