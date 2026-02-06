عراقجي ينشر رسالة قبيل مفاوضات مسقط

الوكيل الإخباري- قبل ساعات من انطلاق المفاوضات بين وفدي إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده تدخلها "بعيون مفتوحة" متمسكة بحزم بحقوقها.



وكتب عراقجي في منشور عبر منصة "إكس" صباح اليوم الجمعة:" تدخل إيران معترك الدبلوماسية بعيون مفتوحة، دون أن تنسى أحداث العام الماضي. نحن ننخرط بنية حسنة، وفي الوقت ذاته، نؤكد موقفنا الثابت بشأن حقوقنا".

اضافة اعلان



وشدد عراقجي على ضرورة "احترام الالتزامات والمساواة في المكانة والاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن "المصالح المتبادلة ليست مجرد شعارات، بل هي ضرورة لا مفر منها وأسس لاتفاق مستدام".



ووفقا للبرنامج الأولي، فإنه من المقرر أن تبدأ المفاوضات الساعة 10 صباحا بتوقيت عمان.



ويضم الوفد الإيراني إلى جانب عراقجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ومساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، ومساعد وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية حميد قنبري، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي.



ووفقا لأحد أعضاء الوفد الإيراني، فإن تركيز المحادثات سيكون فقط على القضايا النووية، وأنه لا يمكن تأكيد أي من "التكهنات الإعلامية" حول المواضيع الأخرى المحتملة.



وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن أي محادثات مع إيران، لكي تكون "ذات مغزى"، يجب أن تتضمن مناقشة ملف الصواريخ الباليستية.



وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يترقب المحادثات في عمان "لتحديد ما إذا كان سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع طهران"، وحذر إيران من أن "الرئيس ترامب لديه العديد من الخيارات المتاحة، إلى جانب الدبلوماسية".