عشرات الحجاح يحاولون التسلل إلى مكة سيرا على الأقدام - فيديو

الوكيل الإخباري- ضبطت قوات أمن الحج 60 وافدا من حاملي تأشيرات الزيارة أثناء محاولتهم التسلل سيرا على الأقدام عبر أحد الطرق الصحراوية إلى مدينة مكة، مخالفين أنظمة الحج السعودية.



ووثقت كاميرات المراقبة لحظة تدخل الدوريات الأمنية وملاحقة المخالفين قبل إيقافهم، حيث كانوا يسيرون في مسار غير مخصص للحجاج.

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وأفادت قوات أمن الحج بأنه تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم، وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها.

pic.twitter.com/clV7GYHIuO 📹 قوات أمن الحج تضبط (60) وافدًا من حاملي تأشيرات الزيارة لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج أثناء محاولتهم التسلل سيرًا على الأقدام عبر أحد الطرق الصحراوية المؤدية إلى مدينة مكة المكرمة. #لا_حج_بلا_تصريح June 4, 2025