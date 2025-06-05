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عشرات الحجاح يحاولون التسلل إلى مكة سيرا على الأقدام - فيديو

جانب من ضبط الحجاج المخالفين
جانب من ضبط الحجاج المخالفين
 
الخميس، 05-06-2025 07:37 ص

الوكيل الإخباري- ضبطت قوات أمن الحج 60 وافدا من حاملي تأشيرات الزيارة أثناء محاولتهم التسلل سيرا على الأقدام عبر أحد الطرق الصحراوية إلى مدينة مكة، مخالفين أنظمة الحج السعودية.

ووثقت كاميرات المراقبة لحظة تدخل الدوريات الأمنية وملاحقة المخالفين قبل إيقافهم، حيث كانوا يسيرون في مسار غير مخصص للحجاج.  

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وأفادت قوات أمن الحج بأنه تم إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم، وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها.

 

 

 

RT

 
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