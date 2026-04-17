الجمعة 2026-04-17 09:44 ص

عشرات الدول تبحث اليوم "مهمة دولية" لمضيق هرمز بعد انتهاء الصراع

أرشيفية
أرشيفية
 
الجمعة، 17-04-2026 08:21 ص
الوكيل الإخباري-   تترأس فرنسا وبريطانيا اجتماعا الجمعة يضم قرابة 40 دولة بهدف إرسال إشارة إلى الولايات المتحدة مفادها بأن بعض أقرب حلفائها مستعدون للاضطلاع بدور في استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بمجرد أن تسمح الظروف بذلك.اضافة اعلان


وأغلقت إيران المضيق إلى حد كبير أمام السفن غير التابعة لها منذ بدء الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية في 28 شباط. وفرضت واشنطن حصارا الاثنين على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية.

ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الدول الأخرى إلى المساعدة في فرض الحصار، وانتقد دول حلف شمال الأطلسي لعدم قيامهم بذلك.

وتقول بريطانيا وفرنسا ودول أخرى إن الانضمام إلى الحصار يمكن أن يمثل دخولا في الحرب، لكنهم قالوا إنهم على استعداد للمساعدة في إبقاء المضيق مفتوحا بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار أو انتهاء الصراع.

ولا تشمل المبادرة قيد المناقشة حاليا الولايات المتحدة أو إيران، على الرغم من أن دبلوماسيين أوروبيين أشاروا إلى أن أي مهمة واقعية ستتطلب في نهاية المطاف التنسيق مع الطرفين. وسيتم إطلاع واشنطن على نتائج المحادثات.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 