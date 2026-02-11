عشرات الشاحنات البيضاء على الحدود المصرية تثير قلق الكيان

وأظهرت صور التُقطت مؤخراً تلك الشاحنات على مسافة تقل عن 100 متر من المستوطنة، ما أثار قلقاً ملحوظاً بين السكان في ظل الذكريات المرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر 2023.
وأضافت القناة العبرية أن سكاناً عبّروا عن مخاوفهم في مجموعة واتساب ، قائلين: "هناك عشرون شاحنة على الأقل، وهذا عدد كبير. الأمر لا يبدو طبيعياً، ويجب الضغط على الجيش لتغيير الوضع".
ويرى السكان أن مثل هذه الحوادث، حتى وإن بدت في الظاهر مدنية أو جنائية وغير مرتبطة مباشرة بالأمن، فقد تتطور في المستقبل إلى وقائع أمنية، ويطالبون الجيش الإسرائيلي بالتعامل مع كل حالة مشابهة بجدية وحذر.
وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي علّق على الحادثة بالقول: "نراقب ما يجري على الحدود بشكل مستمر".
وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت تسخير طواقم طبية ضخمة تضم 12 ألف طبيب في التخصصات الحرجة، وأكثر من 18 ألف ممرض وممرضة، بالإضافة إلى 30 فريقاً للانتشار السريع على الحدود.
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
الملك سلمان يوجه رسالة هامة للشعب السعودي
-
كارني يعد بحل الخلاف مع ترامب بشأن مشروع جسر يربط بين كندا والولايات المتحدة
-
الكشف عن تفاصيل خطة أمريكية جديدة لنزع سلاح حماس
-
أردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية
-
أمريكا .. انقسام جمهوري يُسقط محاولة تحصين سياسات ترامب التجارية
-
زيلينسكي يبحث مع قادة الجيش سبل تحسين الدفاعات الجوية
-
9 قتلى بإطلاق نار داخل مدرسة وأحد المنازل غربي كندا
-
نتنياهو يلتقي مع ترامب اليوم وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال