عشرات الشاحنات البيضاء على الحدود المصرية تثير قلق الكيان

الأربعاء 2026-02-11 03:08 م

الأربعاء، 11-02-2026 02:02 م
الوكيل الإخباري-   ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن سكان مستوطنة "شلوميت" القريبة من الحدود المصرية تقدّموا في الأيام الأخيرة بشكاوى تتعلق برصد عشرات الشاحنات البيضاء على حدود مصر.اضافة اعلان


وأظهرت صور التُقطت مؤخراً تلك الشاحنات على مسافة تقل عن 100 متر من المستوطنة، ما أثار قلقاً ملحوظاً بين السكان في ظل الذكريات المرتبطة بأحداث السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت القناة العبرية أن سكاناً عبّروا عن مخاوفهم في مجموعة واتساب ، قائلين: "هناك عشرون شاحنة على الأقل، وهذا عدد كبير. الأمر لا يبدو طبيعياً، ويجب الضغط على الجيش لتغيير الوضع".

ويرى السكان أن مثل هذه الحوادث، حتى وإن بدت في الظاهر مدنية أو جنائية وغير مرتبطة مباشرة بالأمن، فقد تتطور في المستقبل إلى وقائع أمنية، ويطالبون الجيش الإسرائيلي بالتعامل مع كل حالة مشابهة بجدية وحذر.

وأشارت القناة إلى أن الجيش الإسرائيلي علّق على الحادثة بالقول: "نراقب ما يجري على الحدود بشكل مستمر".

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت تسخير طواقم طبية ضخمة تضم 12 ألف طبيب في التخصصات الحرجة، وأكثر من 18 ألف ممرض وممرضة، بالإضافة إلى 30 فريقاً للانتشار السريع على الحدود.

