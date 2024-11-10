عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني

الوكيل الإخباري- يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي منذ الصباح غاراته على قرى وبلدات في الجنوب والبقاع، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى.

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وقال مصدر لبناني، "إن الجيش الإسرائيلي فجّر محطة ضخ مياه الوزاني الواقعة عند نبع الوزاني وخزانات تجميع المياه قرب حاجز الجيش اللبناني في سهل الوزاني جنوبي لبنان".