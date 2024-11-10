عشرات الشهداء والجرحى بغارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني

وقال مصدر لبناني، "إن الجيش الإسرائيلي فجّر محطة ضخ مياه الوزاني الواقعة عند نبع الوزاني وخزانات تجميع المياه قرب حاجز الجيش اللبناني في سهل الوزاني جنوبي لبنان".
وأضاف: استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدات برج رحال، العباسية، البيسارية،المروانية الخرايب، برج رحال،وقعقعية الصنوبر، مشيرا إلى أن الغارات على بلدات البقاع أدت الى سقوط 9 شهداء وحوالى 18جريحا.
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